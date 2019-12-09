Здійсніть не менше 5 безготівкових транзакцій у торгово-сервісній мережі або в мережі Інтернет на загальну суму від 50 000 грн. у період проведення акції.
Офіційні Правила Акції
Акція діє з 10 січня до 05 лютого 2020 року.
|
|
|
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Вів 04 лют, 2020 15:04
Вигравайте квитки на Cirque du Soleil Crystal з Mastercard т
Розраховуйтесь преміальною карткою Masterсard Platinum або Masterсard World Elite від АБ «УКРГАЗБАНК» та беріть участь у розіграші квитків на незабутнє шоу Cirque du Soleil Crystal.
Здійсніть не менше 5 безготівкових транзакцій у торгово-сервісній мережі або в мережі Інтернет на загальну суму від 50 000 грн. у період проведення акції.
Офіційні Правила Акції
Акція діє з 10 січня до 05 лютого 2020 року.
|