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Вигравайте квитки на Cirque du
Soleil Crystal з Mastercard т

Вигравайте квитки на Cirque du Soleil Crystal з Mastercard т
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:04

Вигравайте квитки на Cirque du Soleil Crystal з Mastercard т

Розраховуйтесь преміальною карткою Masterсard Platinum або Masterсard World Elite від АБ «УКРГАЗБАНК» та беріть участь у розіграші квитків на незабутнє шоу Cirque du Soleil Crystal.

Здійсніть не менше 5 безготівкових транзакцій у торгово-сервісній мережі або в мережі Інтернет на загальну суму від 50 000 грн. у період проведення акції.

Офіційні Правила Акції

Акція діє з 10 січня до 05 лютого 2020 року.
https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... ukrgazbank
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