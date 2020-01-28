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Дубілет пропонує прив'язати
розмір премій президента,...

Дубілет пропонує прив'язати розмір премій президента,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:11

Дубілет пропонує прив'язати розмір премій президента,...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет пропонує прив'язати розмір премій президента, прем'єр-міністра і спікера Верховної Ради до зростання ВВП.

Дивися повний текст Дубілет пропонує прив'язати розмір премій президента, прем'єра і спікера до зростання ВВП.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:12

А пенсии привязать???
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