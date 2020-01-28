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Дубілет пропонує прив'язати
розмір премій президента,...

Дубілет пропонує прив'язати розмір премій президента,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:11

Дубілет пропонує прив'язати розмір премій президента,...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет пропонує прив'язати розмір премій президента, прем'єр-міністра і спікера Верховної Ради до зростання ВВП.

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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:12

А пенсии привязать???
mapamapa
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:33

Тільки не враховувати в розрахунках надходження від остарбайтерів. А краще - взагалі прив'язати тільки до індексу промислового виробництва, бо якщо промвиробництво зростатиме, то й навколо нього зростатимуть і обсяги сервісу, зарплатня, створення робочих місць - тут участі керманичів і політиків не треба. Слабо так?
dnnikolay74
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:39

надо бы вообще взять и президента из иностранцев.
давайте меркель попросим возглавить пост гаранта.
она скоро покидает пост в германии - пусть нас захватит в плен. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:46

А Дубилет в курсе что президент не ответственнен за ВВП? Да и спикер Верховной Рады не ответственнен: он вообще формальное лицо руководящее заседаниями и подписывающее то что уже проголосовано депутатами, а не какой-то чиновник занимающийся конкретным направлением економики или политики.

  mapamapa написав:А пенсии привязать???

Так они и так привязаны, через процент ЕСВ. Больше делается ВВП - больше денег поступает в пенсионный фонд - больше пенсий платится с учетом индексаций и перерасчетов.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 03:52

Знову все робиться для "себе любимих"...вони тільки покращують своє життя,життя багатих чиновників..а коли ж ви покращите життя простого народу? Чи це в ваші плани не входить?! Ганьба такому керівництву,яке думає лише про себе!
tomilenkoalla65
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