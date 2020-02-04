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Дубілет пропонує прив'язати розмір премій президента,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 лют, 2020 15:11
Пропонуємо до обговорення:
Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет пропонує прив'язати розмір премій президента, прем'єр-міністра і спікера Верховної Ради до зростання ВВП.
Дивися повний текст Дубілет пропонує прив'язати розмір премій президента, прем'єра і спікера до зростання ВВП
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R2
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Додано: Вів 04 лют, 2020 15:12
А пенсии привязать???
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mapamapa
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Додано: Вів 04 лют, 2020 16:33
Тільки не враховувати в розрахунках надходження від остарбайтерів. А краще - взагалі прив'язати тільки до індексу промислового виробництва, бо якщо промвиробництво зростатиме, то й навколо нього зростатимуть і обсяги сервісу, зарплатня, створення робочих місць - тут участі керманичів і політиків не треба. Слабо так?
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dnnikolay74
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Додано: Вів 04 лют, 2020 16:39
надо бы вообще взять и президента из иностранцев.
давайте меркель попросим возглавить пост гаранта.
она скоро покидает пост в германии - пусть нас захватит в плен.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 04 лют, 2020 16:46
А Дубилет в курсе что президент не ответственнен за ВВП? Да и спикер Верховной Рады не ответственнен: он вообще формальное лицо руководящее заседаниями и подписывающее то что уже проголосовано депутатами, а не какой-то чиновник занимающийся конкретным направлением економики или политики.
mapamapa написав:
А пенсии привязать???
Так они и так привязаны, через процент ЕСВ. Больше делается ВВП - больше денег поступает в пенсионный фонд - больше пенсий платится с учетом индексаций и перерасчетов.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 05 лют, 2020 03:52
Знову все робиться для "себе любимих"...вони тільки покращують своє життя,життя багатих чиновників..а коли ж ви покращите життя простого народу? Чи це в ваші плани не входить?! Ганьба такому керівництву,яке думає лише про себе!
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tomilenkoalla65
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Додано: Сер 05 лют, 2020 11:26
Вони ж прийшли заробити на Українцях. Враховуючи на те, що вони на повному забезпеченні, навіщо їм великі зарплати, є багато людей які патріоти і працювалию за меньшу заробітну плату але їх не пускають до влади. Прикладів цього в нашій історії дуже багато.
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649Sasha
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Додано: Сер 05 лют, 2020 12:26
tomilenkoalla65 написав:
Знову все робиться для "себе любимих"...вони тільки покращують своє життя,життя багатих чиновників..а коли ж ви покращите життя простого народу? Чи це в ваші плани не входить?! Ганьба такому керівництву,яке думає лише про себе!
Простой народ , это те рукожопы которые не в состоянии ничего толкового сделать? На что не глянь все вкривь и вкось. Даже продукты питания - а не, несмотря на импортное оборудование, качество все равно как повезет, т.к где-то чуть недоложили, где-то украли, где-то технологию нарушили.
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ssnet
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Додано: Сер 05 лют, 2020 12:31
649Sasha написав:
Вони ж прийшли заробити на Українцях. Враховуючи на те, що вони на повному забезпеченні, навіщо їм великі зарплати, є багато людей які патріоти і працювалию за меньшу заробітну плату але їх не пускають до влади. Прикладів цього в нашій історії дуже багато.
Имена в студию. Ну нет у нас людей которые за гроши способны что-то толковое делать. Как минимум на поддержание адекватного уровня компетенции требует не малых вложений.
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ssnet
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