Про це повідомляє Євростат.
Дивися повний текст В Україні мінімальна зарплата в 8-12 разів менша, ніж у багатих країнах ЄС (інфографіка).
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Додано: Вів 04 лют, 2020 15:27
В Україні мінімальна зарплата в 8-12 разів менша, ніж у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні мінімальна зарплата в 8-12 разів менша, ніж у багатих країнах ЄС (інфографіка).
Додано: Вів 04 лют, 2020 15:27
на Латвию любо-дорого посмотреть. Уже и Румыния обогнала, хотя еще недавно там зарплаты были в полтора раза выше. Думаю ответ стоит поискать в кол-ве русских. В отличии от Эстонии и Литвы в Латвии их около 40%. А там где русские - там нищета и разруха
Додано: Вів 04 лют, 2020 16:11
Вы это серьезно? Или это стёб такой? Вроде, от идеи сортировать человеков на высшую и низшую расу на основании формы черепа в Европе отказались уже достаточно давно
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