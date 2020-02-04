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В Україні мінімальна зарплата
в 8-12 разів менша, ніж у...

В Україні мінімальна зарплата в 8-12 разів менша, ніж у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:27

В Україні мінімальна зарплата в 8-12 разів менша, ніж у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Євростат.

Дивися повний текст В Україні мінімальна зарплата в 8-12 разів менша, ніж у багатих країнах ЄС (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:27

на Латвию любо-дорого посмотреть. Уже и Румыния обогнала, хотя еще недавно там зарплаты были в полтора раза выше. Думаю ответ стоит поискать в кол-ве русских. В отличии от Эстонии и Литвы в Латвии их около 40%. А там где русские - там нищета и разруха
redmax11
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:38

цікаво було би побачити дані по мінімальній зарплаті в Росії і Білорусії
vitalyl
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:48

  vitalyl написав:цікаво було би побачити дані по мінімальній зарплаті в Росії і Білорусії

Росія - 175 Євро
Україна - 174 Євро
Білорусь - 158 Євро
sumy4
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