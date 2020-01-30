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Уряд створить сайт з інформацією
про структуру тарифів...

Уряд створить сайт з інформацією про структуру тарифів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:01

Уряд створить сайт з інформацією про структуру тарифів...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд запустить сайт, на якому буде відображено структуру тарифів на газ у різних містах України, тому що місцева влада не інформує своїх громадян.

Дивися повний текст Уряд створить сайт з інформацією про структуру тарифів на газ по окремих регіонах - Ковалів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:01

И нахрена это нужно ? Ну откроет тетя Валя этот сайт и что дальше ? У граждан все просто. Есть счет за вчера, есть счет за сегодня. За сегодня больше чем вчера - плохо, меньше - хорошо. Или у нас каждый гражданин спец в тарифообразовании ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:55

  Igorten написав:И нахрена это нужно ? Ну откроет тетя Валя этот сайт и что дальше ? У граждан все просто. Есть счет за вчера, есть счет за сегодня. За сегодня больше чем вчера - плохо, меньше - хорошо. Или у нас каждый гражданин спец в тарифообразовании ?

Нужно это потому, что сейчас постоянно идет нытье вида "да в тариве заварка кофе по утрам есть -- почему я за ... платить должен" -- эти вопросы снимутся.
В любом случае -- информация лишней не бывает.
_hunter
 
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