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Держмолодьжитло планує за 3-5 років забезпечити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 лют, 2020 17:49
Пропонуємо до обговорення:
Держфонд сприяння молодіжному житловому будівництву у 2020 році планує створити електронний кабінет клієнта, а за 3-5 років - забезпечити доступним житлом не менше 50 тисяч сімей.
Дивися повний текст Держмолодьжитло планує за 3-5 років забезпечити доступним житлом 50 тисяч сімей
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R2
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Додано: Вів 04 лют, 2020 17:50
Это удовольствие, минимально на уровне только 1- комнатных квартир, стоит ~
1,5 - 2 ярда $. Откуда дровишки, хватит нести
ахинею и треп.
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victor54750
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