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Немає доходу — не платиш ЄСВ:
Рада попередньо підтримала...

Немає доходу — не платиш ЄСВ: Рада попередньо підтримала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:40

Немає доходу — не платиш ЄСВ: Рада попередньо підтримала...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт.

Дивися повний текст Немає доходу — не платиш ЄСВ: Рада попередньо підтримала закон про зміни до сплати соціального внеску.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:40

Не платиш ЄСВ - не буде трудового стажу...
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