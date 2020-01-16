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Немає доходу — не платиш ЄСВ: Рада попередньо підтримала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:40
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт.
Дивися повний текст Немає доходу — не платиш ЄСВ: Рада попередньо підтримала закон про зміни до сплати соціального внеску
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Додано: Вів 04 лют, 2020 19:40
Не платиш ЄСВ - не буде трудового стажу...
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