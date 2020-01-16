Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт.
Дивися повний текст Немає доходу — не платиш ЄСВ: Рада попередньо підтримала закон про зміни до сплати соціального внеску.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 19:40
Немає доходу — не платиш ЄСВ: Рада попередньо підтримала...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Немає доходу — не платиш ЄСВ: Рада попередньо підтримала закон про зміни до сплати соціального внеску.
Додано: Сер 05 лют, 2020 03:56
Законопроект устраняет дискриминацию при начислении единого социального взноса (ЕСВ). В частности, им предлагается освободить от уплаты ЕСВ лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, в частности тех из них, которые получают пенсии
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