Немає доходу — не платиш ЄСВ: Рада попередньо підтримала...

Додано: Сер 05 лют, 2020 12:12

Всюдиносапхайчик написав: EKO Тобто заголовок статті кривий та вводить в оману Тобто заголовок статті кривий та вводить в оману

p_a_l написав: У меня мама на пенсии и ЕСВ давно не платит. У меня мама на пенсии и ЕСВ давно не платит.

Не вводит, в отличии от того что написали по этому поводу на Минфине.Если ты не платишь ЕСВ то эти изменения тебя не касаются. Если ты платишь ЕСВ то ты его будешь платить только когда у тебя есть доход. Когда ты платишь ЕСВ - и за рамками этих изменений, и за рамками того о чем статья.А разве статья про то что все должны платить ЕСВ? Тем кто платит ЕСВ сделали поблажку при отсутсвии доходаю Причем не всем, а только самозанятым о чем сказано дальше в статье.