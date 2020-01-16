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Немає доходу — не платиш ЄСВ:
Рада попередньо підтримала...

Немає доходу — не платиш ЄСВ: Рада попередньо підтримала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:40

Немає доходу — не платиш ЄСВ: Рада попередньо підтримала...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт.

Дивися повний текст Немає доходу — не платиш ЄСВ: Рада попередньо підтримала закон про зміни до сплати соціального внеску.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:40

Не платиш ЄСВ - не буде трудового стажу...
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 03:56

  Всюдиносапхайчик написав:не буде трудового стажу...


:arrow: Законопроект устраняет дискриминацию при начислении единого социального взноса (ЕСВ). В частности, им предлагается освободить от уплаты ЕСВ лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, в частности тех из них, которые получают пенсии
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:53

EKO Тобто заголовок статті кривий та вводить в оману
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:29

  EKO написав:
  Всюдиносапхайчик написав:не буде трудового стажу...


:arrow: Законопроект устраняет дискриминацию при начислении единого социального взноса (ЕСВ). В частности, им предлагается освободить от уплаты ЕСВ лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, в частности тех из них, которые получают пенсии

У меня мама на пенсии и ЕСВ давно не платит. Что то тут не то.
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p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:12

  Всюдиносапхайчик написав:EKO Тобто заголовок статті кривий та вводить в оману

Не вводит, в отличии от того что написали по этому поводу на Минфине.

Если ты не платишь ЕСВ то эти изменения тебя не касаются. Если ты платишь ЕСВ то ты его будешь платить только когда у тебя есть доход. Когда ты платишь ЕСВ - и за рамками этих изменений, и за рамками того о чем статья.

  p_a_l написав:У меня мама на пенсии и ЕСВ давно не платит.

А разве статья про то что все должны платить ЕСВ? Тем кто платит ЕСВ сделали поблажку при отсутсвии доходаю Причем не всем, а только самозанятым о чем сказано дальше в статье.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:45

Не понятно: касается всех ФЛП или только только тех, кто "осуществляющих независимую профессиональную деятельность".
arktan
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:51

  arktan написав:Не понятно: касается всех ФЛП


То что в заголовке вообще не касается ФЛП.
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