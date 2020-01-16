Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт.
Дивися повний текст Немає доходу — не платиш ЄСВ: Рада попередньо підтримала закон про зміни до сплати соціального внеску.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 19:40
Немає доходу — не платиш ЄСВ: Рада попередньо підтримала...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Немає доходу — не платиш ЄСВ: Рада попередньо підтримала закон про зміни до сплати соціального внеску.
Додано: Сер 05 лют, 2020 03:56
Законопроект устраняет дискриминацию при начислении единого социального взноса (ЕСВ). В частности, им предлагается освободить от уплаты ЕСВ лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, в частности тех из них, которые получают пенсии
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:29
У меня мама на пенсии и ЕСВ давно не платит. Что то тут не то.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:12
Не вводит, в отличии от того что написали по этому поводу на Минфине.
Если ты не платишь ЕСВ то эти изменения тебя не касаются. Если ты платишь ЕСВ то ты его будешь платить только когда у тебя есть доход. Когда ты платишь ЕСВ - и за рамками этих изменений, и за рамками того о чем статья.
А разве статья про то что все должны платить ЕСВ? Тем кто платит ЕСВ сделали поблажку при отсутсвии доходаю Причем не всем, а только самозанятым о чем сказано дальше в статье.
Mind the gap.
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:45
Не понятно: касается всех ФЛП или только только тех, кто "осуществляющих независимую профессиональную деятельность".
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:51
Mind the gap.
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