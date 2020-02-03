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У Мінфіні повідомили, скільки
в лютому Україні необхідно...

У Мінфіні повідомили, скільки в лютому Україні необхідно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:09

У Мінфіні повідомили, скільки в лютому Україні необхідно...

Пропонуємо до обговорення:
Україна протягом лютого необхідно виплатити 4,7 млрд гривень за зовнішніми боргами.

Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, скільки в лютому Україні необхідно буде виплатити за держборгом.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 21:09

Зато курс постоянно падает ))) Что МВФ решила с нами не продолжать, мы ж все равно ОВГЗ напродаем , наделаем долгов на будущее... Уже на февраль 28 миллиардов долгов отдать , так еще еще бю не выполнен на 14 лиардов и долг по зарплате 3 миллиарда ) кто может ОВГз покупать с такой статистикой загадка )
macho070707
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