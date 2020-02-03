Україна протягом лютого необхідно виплатити 4,7 млрд гривень за зовнішніми боргами.
Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, скільки в лютому Україні необхідно буде виплатити за держборгом.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 21:09
У Мінфіні повідомили, скільки в лютому Україні необхідно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні повідомили, скільки в лютому Україні необхідно буде виплатити за держборгом.
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:09
Зато курс постоянно падает ))) Что МВФ решила с нами не продолжать, мы ж все равно ОВГЗ напродаем , наделаем долгов на будущее... Уже на февраль 28 миллиардов долгов отдать , так еще еще бю не выполнен на 14 лиардов и долг по зарплате 3 миллиарда ) кто может ОВГз покупать с такой статистикой загадка )
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