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Надходження від розміщення ОВДП впали до 2,3 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:42
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів за підсумками аукціону 4 лютого розмістило ОВДП на 2,328 млрд грн.
Дивися повний текст Надходження від розміщення ОВДП впали до 2,3 млрд грн
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