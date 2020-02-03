У 2019 Україна збільшила експорт продукції сільського господарства на 19% - до 22,2 млрд дол.
Дивися повний текст Україна наторгувала агропродукцією на $22 млрд.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 09:07
Україна наторгувала агропродукцією на $22 млрд
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Дивися повний текст Україна наторгувала агропродукцією на $22 млрд.
Додано: Сер 05 лют, 2020 09:07
"...16,5 млрд грн" - ?! фейспалм нескончаемый от подачи информации.
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