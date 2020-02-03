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Україна наторгувала
агропродукцією на $22 млрд

Україна наторгувала агропродукцією на $22 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 09:07

Україна наторгувала агропродукцією на $22 млрд

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 Україна збільшила експорт продукції сільського господарства на 19% - до 22,2 млрд дол.

Дивися повний текст Україна наторгувала агропродукцією на $22 млрд.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 09:07

"...16,5 млрд грн" - ?! фейспалм нескончаемый от подачи информации.
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smart_analyst2017
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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