RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Кабміні розповіли, коли
в держоргани можна буде...

У Кабміні розповіли, коли в держоргани можна буде...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 09:32

У Кабміні розповіли, коли в держоргани можна буде...

Пропонуємо до обговорення:
Проект спілкування з держорганами через мобільні месенджери планують повноцінно запустити до кінця 2020 року.

Дивися повний текст У Кабміні розповіли, коли в держоргани можна буде звернутися через месенджери.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93301
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 09:33

як казав один мій старий знайомий "звертатися ви можете прямо зараз, а от коли отримаєте відповідь - то питання"

хай краще дубілєт розповість про магічну цифру 88.8% :)))))))))
simpson_ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 16.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
П'ять українських монет, які можна дорого продати в... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Пон 13 лис, 2017 13:33
68 7563
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лют, 2020 15:18
drancukvasa181
Яким чином буде зроблено перерахунок розміру субсидій у...
R2 » Вів 04 лют, 2020 04:48
2 169
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лют, 2020 10:15
_hunter
Голова Держгеослужби розповів, як буде вирішуватися...
R2 » Суб 01 лют, 2020 11:55
1 144
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 лют, 2020 11:55
al_a_shurshun

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81324)
05.02.2020 09:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.