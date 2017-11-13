Проект спілкування з держорганами через мобільні месенджери планують повноцінно запустити до кінця 2020 року.
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, коли в держоргани можна буде звернутися через месенджери.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 09:32
У Кабміні розповіли, коли в держоргани можна буде...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, коли в держоргани можна буде звернутися через месенджери.
Додано: Сер 05 лют, 2020 09:33
як казав один мій старий знайомий "звертатися ви можете прямо зараз, а от коли отримаєте відповідь - то питання"
хай краще дубілєт розповість про магічну цифру 88.8% :)))))))))
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