Структурні дисбаланси й накопичені проблеми стримуватимуть зростання економіки України в 2020 році.
Дивися повний текст Мінекономіки прогнозує проблеми для України в 2020 році.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 09:45
Мінекономіки прогнозує проблеми для України в 2020 році
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Дивися повний текст Мінекономіки прогнозує проблеми для України в 2020 році.
Додано: Сер 05 лют, 2020 09:52
как красиво.мол мы,похоже,обделались.но виноваты папиредники.
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