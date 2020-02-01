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Мінекономіки прогнозує проблеми
для України в 2020 році

Мінекономіки прогнозує проблеми для України в 2020 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 09:45

Мінекономіки прогнозує проблеми для України в 2020 році

Пропонуємо до обговорення:
Структурні дисбаланси й накопичені проблеми стримуватимуть зростання економіки України в 2020 році.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 09:52

“Однако действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, на фоне уже сформированных в предыдущих периодах структурных дисбалансов и накопленных проблем будут несколько сдерживать рост экономики в целом”, – говорится в документе.

как красиво.мол мы,похоже,обделались.но виноваты папиредники.
Tabak
 
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