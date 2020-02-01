Структурні дисбаланси й накопичені проблеми стримуватимуть зростання економіки України в 2020 році.
Дивися повний текст Мінекономіки прогнозує проблеми для України в 2020 році.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 09:45
Мінекономіки прогнозує проблеми для України в 2020 році
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Дивися повний текст Мінекономіки прогнозує проблеми для України в 2020 році.
Додано: Сер 05 лют, 2020 09:58
как красиво.мол мы,похоже,обделались.но виноваты папиредники.
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:22
Tabak, так этож классика - анекдот про три конверта знаете? отож...
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Додано: Сер 05 лют, 2020 11:40
Все силы кинуты на главную проблему накопления долгов ОВГЗ и укреплению гривны )) В этом году по внешним и внутренним долгам нужно вернуть 400 миллиардов гривень уже в Феврале 28 миллиадов .... Но НБУ пока занят заимствованием по ОВГЗ и сдерживанию курса с дефицитом госбюджета 14 миллиардов и пустой казной в 12 миллиардов,,,, Веселка 95 впереди
Додано: Сер 05 лют, 2020 13:17
macho070707
Поддерживаю. На сайте минфина график продажи ОВГЗ. Каждый вторник!!!! До 31.03!!!! Миллиардами.
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