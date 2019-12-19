Залежно від кількості клієнтів програму будуть розширювати.
Дивися повний текст Президент заявив про можливість розширення програми \"Доступні кредити\".
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Додано: Сер 05 лют, 2020 09:47
Президент заявив про можливість розширення програми...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент заявив про можливість розширення програми \"Доступні кредити\".
Додано: Сер 05 лют, 2020 09:47
Вчера мне в приват банке ответили, хочешь взять 1 500 000 дай залог на 3 000 000.
Вот такой вот кредит для людей выезжающих на заработки:)
Додано: Сер 05 лют, 2020 09:52
Re: Президент заявив про можливість розширення програми...
Обычные условия, залог должен минимум вдвое покрывать задолженность. И при чем тут то, что вы едете на заработки, это что, основание для льготы, что ли?
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