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Президент заявив про можливість
розширення програми...

Президент заявив про можливість розширення програми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 09:47

Президент заявив про можливість розширення програми...

Пропонуємо до обговорення:
Залежно від кількості клієнтів програму будуть розширювати.

Дивися повний текст Президент заявив про можливість розширення програми \"Доступні кредити\".
R2
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Вчера мне в приват банке ответили, хочешь взять 1 500 000 дай залог на 3 000 000.
Вот такой вот кредит для людей выезжающих на заработки:)
yuriknk
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 09:52

Re: Президент заявив про можливість розширення програми...

yuriknk написав:Вчера мне в приват банке ответили, хочешь взять 1 500 000 дай залог на 3 000 000.
Вот такой вот кредит для людей выезжающих на заработки:)
Обычные условия, залог должен минимум вдвое покрывать задолженность. И при чем тут то, что вы едете на заработки, это что, основание для льготы, что ли?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 09:59

Так президент сказал, что ориентирован на то чтобы народ не уезжал а брал кредит и открывал бизнес!?
yuriknk
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:12

И нет возможности купить оборудование и недвижимость без залога. Чтобы предмет кредитования был залогом.
yuriknk
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:23

  yuriknk написав:И нет возможности купить оборудование и недвижимость без залога. Чтобы предмет кредитования был залогом.

Т.е Вы , например, берете полиграфическое оборудование, печатает то, что вам нужно, а потом говорите банку, все забирайте ваш залог :mrgreen:
ssnet
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