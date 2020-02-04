|
|
|
Зеленський підписав закон, яким дозволив Укравтодору...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 лют, 2020 09:56
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким Державній агенції автомобільних доріг (Укравтодору) дозволяють залучити до 20 мільярдів гривень кредитів під державні гарантії.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон, яким дозволив Укравтодору позичити додаткові 20 млрд грн на ремонт доріг
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93307
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 05 лют, 2020 09:56
интересно,остались ли у нас астрономы.
предлагаю первую же обнаруженную черную дыру назвать "укравтодор"
-
Tabak
-
-
- Повідомлень: 229
- З нами з: 02.12.16
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:04
Почему именно 20млрд???
Где расчет необходимости именно этой круглой суммы?
Почему не 19млрд138млн087тыс123грн65коп?
На дворе зима, и к распилу на дорогах готовятся уже сейчас. Бюрократы, раз так долго деньги "осваивать" будут
-
DoooM
-
-
- Повідомлень: 58
- З нами з: 11.01.16
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|