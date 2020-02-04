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Зеленський підписав закон,
яким дозволив Укравтодору...

Зеленський підписав закон, яким дозволив Укравтодору...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 09:56

Зеленський підписав закон, яким дозволив Укравтодору...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким Державній агенції автомобільних доріг (Укравтодору) дозволяють залучити до 20 мільярдів гривень кредитів під державні гарантії.

Дивися повний текст Зеленський підписав закон, яким дозволив Укравтодору позичити додаткові 20 млрд грн на ремонт доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 09:56

интересно,остались ли у нас астрономы.
предлагаю первую же обнаруженную черную дыру назвать "укравтодор"
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:04

Почему именно 20млрд???
Где расчет необходимости именно этой круглой суммы?
Почему не 19млрд138млн087тыс123грн65коп?

На дворе зима, и к распилу на дорогах готовятся уже сейчас. Бюрократы, раз так долго деньги "осваивать" будут
DoooM
 
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