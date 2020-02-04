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Зеленський запропонував витратити $2,9 млрд, отримані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 лют, 2020 10:40
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський запропонував скерувати 2,9 млрд доларів, які Нафтогаз отримав від російського Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу, на інфраструктурні проєкти, медичну сферу та енергоефективність.
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R2
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Додано: Сер 05 лют, 2020 10:40
ага, но половину денег во время строительства с3,14здят....
С коррупцией для начала борись ЗЕ, с коррупцией.
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lov2108
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Додано: Сер 05 лют, 2020 10:48
lov2108 написав:
ага, но половину денег во время строительства с3,14здят....
С коррупцией для начала борись ЗЕ, с коррупцией.
А вона є, ця корупція? Де збільшились надходження в бюджет, за останні 10 років, в результаті ціє боротьби?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Сер 05 лют, 2020 10:59
Жах, коли при владі розумово обмежені люди-популісти. Що тільки не запропонуєш, щоб рейтинг не падав
Нафтогаз - юрособа і це гроші Нафтогазу, а не бюджету, якими Зе навіть теоретично НЕ має права розпоряджатися. Клоунада.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 11:06
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