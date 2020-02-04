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Зеленський запропонував
витратити $2,9 млрд, отримані...

Зеленський запропонував витратити $2,9 млрд, отримані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:40

Зеленський запропонував витратити $2,9 млрд, отримані...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський запропонував скерувати 2,9 млрд доларів, які Нафтогаз отримав від російського Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу, на інфраструктурні проєкти, медичну сферу та енергоефективність.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:40

ага, но половину денег во время строительства с3,14здят....
С коррупцией для начала борись ЗЕ, с коррупцией.
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:48

Re: Зеленський запропонував витратити $2,9 млрд, отримані...

  lov2108 написав:ага, но половину денег во время строительства с3,14здят....
С коррупцией для начала борись ЗЕ, с коррупцией.

А вона є, ця корупція? Де збільшились надходження в бюджет, за останні 10 років, в результаті ціє боротьби?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:59

Re: Зеленський запропонував витратити $2,9 млрд, отримані...

Жах, коли при владі розумово обмежені люди-популісти. Що тільки не запропонуєш, щоб рейтинг не падав :-D Нафтогаз - юрособа і це гроші Нафтогазу, а не бюджету, якими Зе навіть теоретично НЕ має права розпоряджатися. Клоунада.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:06

Інфраструктура - це майбутнє!
Кільцева навколо Києва полегшить життя мільйонам людей.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:57

  Всюдиносапхайчик написав:Жах, коли при владі розумово обмежені люди-популісти. Що тільки не запропонуєш, щоб рейтинг не падав :-D Нафтогаз - юрособа і це гроші Нафтогазу, а не бюджету, якими Зе навіть теоретично НЕ має права розпоряджатися. Клоунада.


Популизм ради рейтинга..
Для того, что бы можно было тратить эти деньги на инфраструктуру их надо:

1. Вывести из Нафтогаза в виде дивидендов 2020 года в бюджет. А это в лучшем случае это лето 2020 и по практике не больше 30%
2. Эти траты заложены в бюджет 2020 г? Нет. Т.е. финансирование не возможно без изменения бюджета (иначе буцигарня для всех причастных как нецелевое использование фондов бюджета)
3. 500 млн дол уже проданы НБУ и использованы в операционной деятельности Нафтогаза https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/01/30/656462/
4. Премии топ менеджерам еще заплатить надо 25 млн дол :D :D

Гораздо проще сыграть Бетховена на рояле причиндалами, чем сделать предложенное :lol: :lol:
TUR
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:38

400 миллиардов долгов в этом год на возврат, дефицит бюджета 14 лиардов, задолженности по зарплатам, выход с овгз не резидентов, и тут давайте латать дороги, какие то крайности у этого правительства одни )
macho070707
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