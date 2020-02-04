Зеленський запропонував витратити $2,9 млрд, отримані...
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Президент України Володимир Зеленський запропонував скерувати 2,9 млрд доларів, які Нафтогаз отримав від російського Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу, на інфраструктурні проєкти, медичну сферу та енергоефективність.
Жах, коли при владі розумово обмежені люди-популісти. Що тільки не запропонуєш, щоб рейтинг не падав Нафтогаз - юрособа і це гроші Нафтогазу, а не бюджету, якими Зе навіть теоретично НЕ має права розпоряджатися. Клоунада.
Всюдиносапхайчик написав:Жах, коли при владі розумово обмежені люди-популісти. Що тільки не запропонуєш, щоб рейтинг не падав Нафтогаз - юрособа і це гроші Нафтогазу, а не бюджету, якими Зе навіть теоретично НЕ має права розпоряджатися. Клоунада.
Популизм ради рейтинга.. Для того, что бы можно было тратить эти деньги на инфраструктуру их надо:
1. Вывести из Нафтогаза в виде дивидендов 2020 года в бюджет. А это в лучшем случае это лето 2020 и по практике не больше 30% 2. Эти траты заложены в бюджет 2020 г? Нет. Т.е. финансирование не возможно без изменения бюджета (иначе буцигарня для всех причастных как нецелевое использование фондов бюджета) 3. 500 млн дол уже проданы НБУ и использованы в операционной деятельности Нафтогаза https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/01/30/656462/ 4. Премии топ менеджерам еще заплатить надо 25 млн дол
Гораздо проще сыграть Бетховена на рояле причиндалами, чем сделать предложенное
400 миллиардов долгов в этом год на возврат, дефицит бюджета 14 лиардов, задолженности по зарплатам, выход с овгз не резидентов, и тут давайте латать дороги, какие то крайности у этого правительства одни )