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Зеленський запропонував
витратити $2,9 млрд, отримані...

Зеленський запропонував витратити $2,9 млрд, отримані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:08

Мені подобається коли президент дає розпорядження чижими грошими, це гроші Нафтогазу і йому іми розпоряджатися, наприклад чого ми досі купуємо газ, якщо свого в землі вдосталь
pogorelets
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:29

  omb написав:потому что дороги тянут за собой развитие экономики

Давно такого ідіотизму ни читав...
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:07

Да уж.. Особенно строительство дорог. Там всегда легче всего было разворовывать денежки:)))
rytton
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:48

  BIGor написав:
  omb написав:потому что дороги тянут за собой развитие экономики

Давно такого ідіотизму ни читав...
Ну не понимают это только идиоты.. посим ниче удивительного
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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