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Зеленський запропонував витратити $2,9 млрд, отримані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:08
Мені подобається коли президент дає розпорядження чижими грошими, це гроші Нафтогазу і йому іми розпоряджатися, наприклад чого ми досі купуємо газ, якщо свого в землі вдосталь
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pogorelets
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Додано: Сер 05 лют, 2020 20:29
omb написав:
потому что дороги тянут за собой развитие экономики
Давно такого ідіотизму ни читав...
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BIGor
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Додано: Сер 05 лют, 2020 23:07
Да уж.. Особенно строительство дорог. Там всегда легче всего было разворовывать денежки:)))
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rytton
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Додано: Чет 06 лют, 2020 10:48
BIGor написав: omb написав:
потому что дороги тянут за собой развитие экономики
Давно такого ідіотизму ни читав...
Ну не понимают это только идиоты.. посим ниче удивительного
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omb
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