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Зарплати чиновників прив'язали
до середніх заробітних плат

Зарплати чиновників прив'язали до середніх заробітних плат
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:49

Зарплати чиновників прив'язали до середніх заробітних плат

Пропонуємо до обговорення:
Президент підтримав рішення уряду щодо обмеження зарплатні та премій керівникам органів виконавчої влади.

Дивися повний текст Зарплати чиновників прив'язали до середніх заробітних плат.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:49

Зарплата и чиновник - это две не совместимые вещи!
KULANDALE
 
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