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Зарплати чиновників прив'язали до середніх заробітних плат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 10:49
Пропонуємо до обговорення:
Президент підтримав рішення уряду щодо обмеження зарплатні та премій керівникам органів виконавчої влади.
Дивися повний текст Зарплати чиновників прив'язали до середніх заробітних плат
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Додано: Сер 05 лют, 2020 10:49
Зарплата и чиновник - это две не совместимые вещи!
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