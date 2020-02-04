Президент підтримав рішення уряду щодо обмеження зарплатні та премій керівникам органів виконавчої влади.
Дивися повний текст Зарплати чиновників прив'язали до середніх заробітних плат.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 10:49
Зарплати чиновників прив'язали до середніх заробітних плат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати чиновників прив'язали до середніх заробітних плат.
Додано: Сер 05 лют, 2020 13:28
А премии? Приняли платить пенсии на оккупированных территориях, то есть даже в Крым будем платить пенсии? Приплыли! Чтоб лучше по нам стреляли. При этом солидарная система, а налоги они будут платить путлеру. Еще и отдельным категориям - то есть менты даже 23.5 года выслуги не хотят, надо вернуть 20, чтоб в 38 шли на пенсию. А вы, дураки, платите налоги.
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