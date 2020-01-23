Акції американського автовиробника Tesla станом на вівторок, 4 лютого, зросли на 20% відразу після відкриття торгів - до $933.
Дивися повний текст Акції Tesla підскочили на 20%: Маск за день розбагатів майже на 5 млрд доларів.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 11:14
Акції Tesla підскочили на 20%: Маск за день розбагатів...
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Дивися повний текст Акції Tesla підскочили на 20%: Маск за день розбагатів майже на 5 млрд доларів.
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:15
"стан Ілона Маска" --- наймите уже адекватного переводчика, который бы умел в украинский язык без гуглопереводчика. Состояние - это статок по украински, а не стан.
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