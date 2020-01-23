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Акції Tesla підскочили на 20%:
Маск за день розбагатів...

Акції Tesla підскочили на 20%: Маск за день розбагатів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:14

Акції Tesla підскочили на 20%: Маск за день розбагатів...

Пропонуємо до обговорення:
Акції американського автовиробника Tesla станом на вівторок, 4 лютого, зросли на 20% відразу після відкриття торгів - до $933.

Дивися повний текст Акції Tesla підскочили на 20%: Маск за день розбагатів майже на 5 млрд доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:15

"стан Ілона Маска" --- наймите уже адекватного переводчика, который бы умел в украинский язык без гуглопереводчика. Состояние - это статок по украински, а не стан.
redmax11
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