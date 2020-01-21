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У столиці запустили пілотну версію «розумної» парковки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:25
Пропонуємо до обговорення:
КМДА підписала відповідний меморандум з ізраїльською компанією Lamed.
Дивися повний текст У столиці запустили пілотну версію «розумної» парковки
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Додано: Сер 05 лют, 2020 11:25
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