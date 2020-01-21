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У столиці запустили пілотну
версію «розумної» парковки

У столиці запустили пілотну версію «розумної» парковки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:25

У столиці запустили пілотну версію «розумної» парковки

Пропонуємо до обговорення:
КМДА підписала відповідний меморандум з ізраїльською компанією Lamed.

Дивися повний текст У столиці запустили пілотну версію «розумної» парковки.
R2
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Как зарабатывать идеи даже не рассматриваются. Только доить)
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