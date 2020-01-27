Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Дивися повний текст Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 12:29
Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ
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Дивися повний текст Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ.
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:30
Кто им вообще сказал, что те, кто не потребляет должны платить, в том числе и по трубам, которые за свой счет проложили?
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:51
Трубы, как я понимаю "сами" проложили аж прямо до газохранилищ?
Почему должны платить? -- есть такое понятие "непроизводственные затраты" -- и их нужно оплачивать постоянно. Что-то не нравится? -- всегда можно отключиться.
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:54
mvi, ну если за свой счёт, то эти трубы ещё и поверять надо (на предмет утечки газа). А там и ещё чё-нить придумают - в бюджете должны быть деньги на зарплаты слуг народа!
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