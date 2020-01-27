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Гончарук пояснив, чому українці
отримали дві платіжки за газ

Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:29

Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Дивися повний текст Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:30

Кто им вообще сказал, что те, кто не потребляет должны платить, в том числе и по трубам, которые за свой счет проложили?
mvi
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:51

  mvi написав:Кто им вообще сказал, что те, кто не потребляет должны платить, в том числе и по трубам, которые за свой счет проложили?

Трубы, как я понимаю "сами" проложили аж прямо до газохранилищ?
Почему должны платить? -- есть такое понятие "непроизводственные затраты" -- и их нужно оплачивать постоянно. Что-то не нравится? -- всегда можно отключиться.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:54

mvi, ну если за свой счёт, то эти трубы ещё и поверять надо (на предмет утечки газа). А там и ещё чё-нить придумают - в бюджете должны быть деньги на зарплаты слуг народа!
himikjus
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