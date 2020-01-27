Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Дивися повний текст Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 12:29
Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ.
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:30
Кто им вообще сказал, что те, кто не потребляет должны платить, в том числе и по трубам, которые за свой счет проложили?
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:51
Трубы, как я понимаю "сами" проложили аж прямо до газохранилищ?
Почему должны платить? -- есть такое понятие "непроизводственные затраты" -- и их нужно оплачивать постоянно. Что-то не нравится? -- всегда можно отключиться.
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:54
mvi, ну если за свой счёт, то эти трубы ещё и поверять надо (на предмет утечки газа). А там и ещё чё-нить придумают - в бюджете должны быть деньги на зарплаты слуг народа!
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:58
_hunter, а есть ещё зарплаты, налоги и ещё куча расходных статей поставщика газа. Пусть сделают по каждой расходной статье по платёжке! Кстати только лишь на газе советую не останавливаться - есть ещё электроэнергия, вода...
Додано: Сер 05 лют, 2020 13:14
Именно. И все они уже учтены в новой платежке.
Все будет (скорее всего), но позже.
Додано: Сер 05 лют, 2020 13:26
_hunter, я про то, чтобы на каждую отдельную расходную статью поставщика потребителю была отдельная платёжка. Дабы в конце-концов их было 100500. Так и тарифы удобнее поднимать... Кому надо может дать запрос о формировании цены, кому не надо - тому желательно платёжек поменьше.
Додано: Сер 05 лют, 2020 13:26
Что значит отключится и какие расходы несет поставщик газа, если газ не потребляется. Де факто газ отключен и доставка не производится. Нет потребления в конкретной точке - нет доставки в конкретную точку. Кто потребляет, тот по логике и должен платить за доставку.
Что касается воды и электрики - это на очереди ...
Додано: Сер 05 лют, 2020 13:26
Транспортировка газа в 2019 году была включена в тариф и уже всеми оплачена. А теперь за этот же газ украинцы должны платить транспортировку повторно и ещё по повышенному тарифу!!! Одним словом ЗЕК о Манда.
Додано: Сер 05 лют, 2020 13:33
Уже вижу, как сотрудники облгаза взламывают Ваши двери, пока Вы находитесь, к примеру, в отпуске и бегут проверять Ваши личные трубы на предмет утечки ...))
То что это не более, чем повод доить всех и вся, сомнений не вызывает. Похожих нововведений уже более, чем достаточно. А экономика катится в пропасть ...
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