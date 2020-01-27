Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 13:42
mvi, дыкть и я о том же - правильный поставщик выставляет один счёт и, в идеале, полностью расписывает все затраты, а не формирует отдельный счёт на каждую затрату.
Додано: Сер 05 лют, 2020 13:47
мы с соседом по этажу,дому не сошлись в выборе по поставщику.
как вы собираетесь их менять?
глупая отмазка.
Додано: Сер 05 лют, 2020 14:00
Re: Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за
Пассажиры маршрутки должны покупать два билета.Один за проезд,второй транспортный налог (за дорогу).Будем развивать инфраструктуру.Слугам совет будет.
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