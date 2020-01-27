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Гончарук пояснив, чому українці
отримали дві платіжки за газ

Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:42

mvi, дыкть и я о том же - правильный поставщик выставляет один счёт и, в идеале, полностью расписывает все затраты, а не формирует отдельный счёт на каждую затрату.
himikjus
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 13:47

“Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это – европейские правила рынка и борьба с монополиями “, – подчеркнул он.

мы с соседом по этажу,дому не сошлись в выборе по поставщику.
как вы собираетесь их менять?
глупая отмазка.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:00

Re: Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за

Пассажиры маршрутки должны покупать два билета.Один за проезд,второй транспортный налог (за дорогу).Будем развивать инфраструктуру.Слугам совет будет.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
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