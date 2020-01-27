Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 13:42
mvi, дыкть и я о том же - правильный поставщик выставляет один счёт и, в идеале, полностью расписывает все затраты, а не формирует отдельный счёт на каждую затрату.
Додано: Сер 05 лют, 2020 13:47
мы с соседом по этажу,дому не сошлись в выборе по поставщику.
как вы собираетесь их менять?
глупая отмазка.
Додано: Сер 05 лют, 2020 14:00
Re: Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за
Пассажиры маршрутки должны покупать два билета.Один за проезд,второй транспортный налог (за дорогу).Будем развивать инфраструктуру.Слугам совет будет.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 14:40
Число платежек на поднятие тарифов никак не влияет.
Если "статьи" от разных компаний -- логично им платить напрямую, а не из общего "котла" разделить пытаться.
Додано: Сер 05 лют, 2020 14:41
lubarec
Та же аналогия пришла в голову. Оплата за маршруртку двумя билетами: один за проезд, второй за то, что подали автобус на остановку. И даже если не едешь - то за подачу автобуса все равно надо платить.
Так можно расписать абсолютно все услуги. У любого предприятия есть услуги по доставке и они включены в стоимость товара, как бы не было сладко подсадить всех на абонплату.
Умиляет также сравнение цен в платежках с прошлым январем по Гончаруку. А цены в следующем мае (после отопительного сезона) он не хочет сравнить ?? В 2019-м =0, в 2020-м - доставка, часть в которой сейчас в тарифе примерно 20%. И платить ее надо всё лето !
Додано: Сер 05 лют, 2020 14:47
Вообще никаких проблем -- рекомендую изучить "зарубежный опыт".
Додано: Сер 05 лют, 2020 14:48
Nickoss1 Слуги ЗЕ считают народ за тупых баранов.Пример малолетний слуга даже не знает,что есть собаки не элитных пород.Он вырос в конче и видел только собак за большие деньги.
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
Додано: Сер 05 лют, 2020 14:49
А аналогия поставок "горячей" и "холодной" воды в голову почему не пришла?
Проблема с аналогиями в том, что к любой ситуации можно прилепить абсолютно любую "аналогию".
Додано: Сер 05 лют, 2020 15:40
_hunter, как человек работающий и на производствах могу сказать то, что меня не интересует несколько счетов - меня интересует товар, сроки и цена доставки в целом, одним счётом. А уже продавцы мне предлагают свои варианты - я не заморачиваюсь логистикой, но выбираю оптимальный вариант. Почему же я должен за газ оплачивать 2 счёта? А что касается числа платёжек, то если их будет 100500 и в 100 платёжках поднимется тариф, то визуально Вы сразу этого и не заметите.
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