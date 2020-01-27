Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ

Додано: Сер 05 лют, 2020 14:48

Nickoss1 Слуги ЗЕ считают народ за тупых баранов.Пример малолетний слуга даже не знает,что есть собаки не элитных пород.Он вырос в конче и видел только собак за большие деньги.

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