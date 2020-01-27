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Гончарук пояснив, чому українці
отримали дві платіжки за газ

Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:38

Re: Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за

За ЗЕдиджитализацию кто-то дожен платить!
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lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:59

  himikjus написав:_hunter, как человек работающий и на производствах могу сказать то, что меня не интересует несколько счетов - меня интересует товар, сроки и цена доставки в целом, одним счётом. А уже продавцы мне предлагают свои варианты - я не заморачиваюсь логистикой, но выбираю оптимальный вариант. Почему же я должен за газ оплачивать 2 счёта? А что касается числа платёжек, то если их будет 100500 и в 100 платёжках поднимется тариф, то визуально Вы сразу этого и не заметите.

Странно, что "человек работающий и на производствах" не понимает простой вещи -- "за газ" есть только одна платежка. Вторая -- за доставку.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:13

_hunter, ну объясните мне почему за транзит газа по Украине платит Россия (продавец), а не конечный потребитель.
himikjus
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:20

  _hunter написав:
  Tabak написав:
“Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это – европейские правила рынка и борьба с монополиями “, – подчеркнул он.

мы с соседом по этажу,дому не сошлись в выборе по поставщику.
как вы собираетесь их менять?
глупая отмазка.

Вообще никаких проблем -- рекомендую изучить "зарубежный опыт".

ну хоть намекните.там что из каждой квартиры торчит десяток труб под разных поставщиков?или все таки одна.кто тогда стрижет за нее деньги?
Tabak
 
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