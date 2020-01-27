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Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:38
За ЗЕдиджитализацию кто-то дожен платить!
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lubarec
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Додано: Сер 05 лют, 2020 16:59
himikjus написав:
_hunter, как человек работающий и на производствах могу сказать то, что меня не интересует несколько счетов - меня интересует товар, сроки и цена доставки в целом, одним счётом. А уже продавцы мне предлагают свои варианты - я не заморачиваюсь логистикой, но выбираю оптимальный вариант. Почему же я должен за газ оплачивать 2 счёта? А что касается числа платёжек, то если их будет 100500 и в 100 платёжках поднимется тариф, то визуально Вы сразу этого и не заметите.
Странно, что "человек работающий и на производствах" не понимает простой вещи -- "за газ" есть только одна платежка. Вторая -- за доставку.
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_hunter
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:13
_hunter, ну объясните мне почему за транзит газа по Украине платит Россия (продавец), а не конечный потребитель.
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himikjus
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Додано: Сер 05 лют, 2020 17:20
_hunter написав: Tabak написав:
“Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это – европейские правила рынка и борьба с монополиями “, – подчеркнул он.
мы с соседом по этажу,дому не сошлись в выборе по поставщику.
как вы собираетесь их менять?
глупая отмазка.
Вообще никаких проблем -- рекомендую изучить "зарубежный опыт".
ну хоть намекните.там что из каждой квартиры торчит десяток труб под разных поставщиков?или все таки одна.кто тогда стрижет за нее деньги?
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Tabak
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