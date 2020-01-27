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Гончарук пояснив, чому українці
отримали дві платіжки за газ

Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:38

Re: Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за

За ЗЕдиджитализацию кто-то дожен платить!
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 16:59

  himikjus написав:_hunter, как человек работающий и на производствах могу сказать то, что меня не интересует несколько счетов - меня интересует товар, сроки и цена доставки в целом, одним счётом. А уже продавцы мне предлагают свои варианты - я не заморачиваюсь логистикой, но выбираю оптимальный вариант. Почему же я должен за газ оплачивать 2 счёта? А что касается числа платёжек, то если их будет 100500 и в 100 платёжках поднимется тариф, то визуально Вы сразу этого и не заметите.

Странно, что "человек работающий и на производствах" не понимает простой вещи -- "за газ" есть только одна платежка. Вторая -- за доставку.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:13

_hunter, ну объясните мне почему за транзит газа по Украине платит Россия (продавец), а не конечный потребитель.
himikjus
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 17:20

  _hunter написав:
  Tabak написав:
“Сейчас оплату транспортировки отделили, чтобы в случае необходимости была возможность свободно менять поставщика. А это – европейские правила рынка и борьба с монополиями “, – подчеркнул он.

мы с соседом по этажу,дому не сошлись в выборе по поставщику.
как вы собираетесь их менять?
глупая отмазка.

Вообще никаких проблем -- рекомендую изучить "зарубежный опыт".

ну хоть намекните.там что из каждой квартиры торчит десяток труб под разных поставщиков?или все таки одна.кто тогда стрижет за нее деньги?
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:29

На моих глазах пенсионер заплатил банковскую комиссию 20 грн за платеж в 2 грн. 2 грн это доставка. С комиссией итого 20 грн газ 7 грн комиссия и 2 грн доставка 20 грн комиссия.
Раньше было 29 грн. Сейчас стало 49 грн.
Да заднеприводный, подешевело.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:35

  _hunter написав:
  mvi написав:Кто им вообще сказал, что те, кто не потребляет должны платить, в том числе и по трубам, которые за свой счет проложили?

Трубы, как я понимаю "сами" проложили аж прямо до газохранилищ?
Почему должны платить? -- есть такое понятие "непроизводственные затраты" -- и их нужно оплачивать постоянно. Что-то не нравится? -- всегда можно отключиться.

Так и будут же отключаться. Будет такая ситуация как и с домашними телефонами, как и с горячей водой. Еще чуть чуть и развалится.

По селам сейчас массово переходят на твердотопливку.
Да и газплиту на индукционку тоже не вижу проблем заменить. Хоть копоти меньше будет.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:39

  himikjus написав:_hunter, ну объясните мне почему за транзит газа по Украине платит Россия (продавец), а не конечный потребитель.

Зачем вы так? У него сейчас вскипит.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 19:45

Re: Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за

Юристы в теме есть?
Газовая труба в моей квартире это моя собственность и отвечаю головой за нее я.
Оплатите мне пожалуйста за транзит газа в верх к моим соседям. Все.
По воде и отоплению можно заявить подобное.
Просто нас хотят развести, почему мы не можем делать подобное.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:00

Козлина зеленая - сперва должны появится реально разные постпвщикт, а не перекрашенные облгазы
motronic
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:01

  spread написав:уже в следующем месяце ожидаем 2 - ю платежку за доставку воды, электричества, интернета и увоз мусора!

Не так далеки от реальности.
"Також франківців чекає абонплата за воду. Її планують запровадити з травня.«Вона не може перевищувати 28 гривень», – говорив Кімачук"
http://vodokanal.if.ua/

  p_a_l написав:Просто нас хотят развести, почему мы не можем делать подобное.

Не хотят, а разводят.
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