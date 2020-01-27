Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:38
Re: Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за
За ЗЕдиджитализацию кто-то дожен платить!
https://monobank.ua/r/WG1Mr 50 гривен от Монобанка+10 грн от меня.
Додано: Сер 05 лют, 2020 16:59
Странно, что "человек работающий и на производствах" не понимает простой вещи -- "за газ" есть только одна платежка. Вторая -- за доставку.
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:13
_hunter, ну объясните мне почему за транзит газа по Украине платит Россия (продавец), а не конечный потребитель.
Додано: Сер 05 лют, 2020 17:20
ну хоть намекните.там что из каждой квартиры торчит десяток труб под разных поставщиков?или все таки одна.кто тогда стрижет за нее деньги?
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:29
На моих глазах пенсионер заплатил банковскую комиссию 20 грн за платеж в 2 грн. 2 грн это доставка. С комиссией итого 20 грн газ 7 грн комиссия и 2 грн доставка 20 грн комиссия.
Раньше было 29 грн. Сейчас стало 49 грн.
Да заднеприводный, подешевело.
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:35
Так и будут же отключаться. Будет такая ситуация как и с домашними телефонами, как и с горячей водой. Еще чуть чуть и развалится.
По селам сейчас массово переходят на твердотопливку.
Да и газплиту на индукционку тоже не вижу проблем заменить. Хоть копоти меньше будет.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:39
Зачем вы так? У него сейчас вскипит.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Сер 05 лют, 2020 19:45
Re: Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за
Юристы в теме есть?
Газовая труба в моей квартире это моя собственность и отвечаю головой за нее я.
Оплатите мне пожалуйста за транзит газа в верх к моим соседям. Все.
По воде и отоплению можно заявить подобное.
Просто нас хотят развести, почему мы не можем делать подобное.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Сер 05 лют, 2020 20:00
Козлина зеленая - сперва должны появится реально разные постпвщикт, а не перекрашенные облгазы
Додано: Сер 05 лют, 2020 20:01
Не так далеки от реальности.
"Також франківців чекає абонплата за воду. Її планують запровадити з травня.«Вона не може перевищувати 28 гривень», – говорив Кімачук"
Не хотят, а разводят.
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