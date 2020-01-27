Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:18
Страна нелепых объяснений
Без сомнений пока будет все это кому то оплачивать.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 23:53
Лайфхак для Зеленского и его команды зеленых технократов. Налог на воздух. Для начала для тех у кого есть дачи ... И это не тот случай, когда они стали меньше дышать))
Додано: Чет 06 лют, 2020 00:17
проблема одна если так сделает 10-20% жильцов все будет номрально, если больше то электросеть дома просто не выдержит, даже нового дома, а если учесть что мноим домам 50+ лет и там проводка еще алюминиевая ...
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