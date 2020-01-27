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Гончарук пояснив, чому українці
отримали дві платіжки за газ

Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 20:22

Через пол года ещё что то придумают
tofickk
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 21:18

Страна нелепых объяснений

  tofickk написав:Через пол года ещё что то придумают

Без сомнений пока будет все это кому то оплачивать.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 23:53

Лайфхак для Зеленского и его команды зеленых технократов. Налог на воздух. Для начала для тех у кого есть дачи ... И это не тот случай, когда они стали меньше дышать))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 00:17

  p_a_l написав:Да и газплиту на индукционку тоже не вижу проблем заменить. Хоть копоти меньше будет.

проблема одна если так сделает 10-20% жильцов все будет номрально, если больше то электросеть дома просто не выдержит, даже нового дома, а если учесть что мноим домам 50+ лет и там проводка еще алюминиевая ...
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 08:54

ну хоть намекните.там что из каждой квартиры торчит десяток труб под разных поставщиков?или все таки одна.кто тогда стрижет за нее деньги?



Знаю про Голландію. Один "облгаз" веде облік і повідомляє постачальникам скільки газу хто спалив. А ті вже надають рахунки від свого імені.
Приклад: ви купляєте товар в інтернет-магазинах з доставкою через нову пошту, за товар гроші окремо, з а доставку окремо. Хоча товар отримуєте від нової пошти. І плата за доставку Айфона 11 і телефона за 200грн однакова
Sovenok
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 09:00

Re: Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за

Сколько мыслей, сколько идей... Зря вы так... У нынешней команды у власти явно проблемы с идеями, а вы им тут сколько подсказок, и про билеты и про воздух...
Относительно двух платежок... все гораздо проще, нужно просто понимать их логику, а она проста как и их уровень интеллекта.
1- газ должен подешеветь (вроде как обещали и вроде как самое массовое требование избирателей). Надо этой "собаке" в смысле избирателям хоть какую-то кость бросить, а то уже так воет, что что мешает тырить что ещё осталось.
2- реально снизить цену и не очень хочется ибо и так доходов нет и не очень можно в силу того, что МВФ следит за рыночностью цены.
3- снизить рыночную цену (своя добыча, дешевле покупать, терминал для сжиженного) - тут нужно что то делать да и придется дорогу перейти "уважаемым людям" которые в отличии от лохтората могут и на ноль умножить, причем быстро, причем реально.
4- кто главный избиратель? Какой у него уровень интеллекта? Правильно, люди которые не в состоянии отличить реальность от телесериала. Логично, что люди с таким уровнем интеллекта поведутся на развод типа "ось вам, газ подешевел", а совершить достаточно простые подсчёты и сделать логические выводы им будет сложно.
5- вешать лапшу на уши при таком раскладе будет ещё проще. Два простых аргумента (стандартные отмазки власти с начала независимости) будут работать и превратятся в новый сериал по борьбе с реальным подорожанием при "подешевевшем газе". "Подешевело, посмотрите в бумажку, мы обещали и сделали! В итоге стало дороже? Так это перегибы на местах, всех найдем, всех накажем. Уволим руководство в газовых службах (бригадиров аварийных команд в местных газовых службах) и посадим виновных коррупционеров (секретарей сельсоветов).

И увы, народ ведётся. И будет смотреть и участвовать в новом телесериале с элементами фантастики и увы боевика, который на самом деле является бизнесом по сравнительно честному отбору денег у самого населения.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 10:57

  himikjus написав:_hunter, ну объясните мне почему за транзит газа по Украине платит Россия (продавец), а не конечный потребитель.

Как два пальца: так договорились (это если совсем просто объяснять).
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:00

  p_a_l написав:На моих глазах пенсионер заплатил банковскую комиссию 20 грн за платеж в 2 грн. 2 грн это доставка. С комиссией итого 20 грн газ 7 грн комиссия и 2 грн доставка 20 грн комиссия.
Раньше было 29 грн. Сейчас стало 49 грн.
Да заднеприводный, подешевело.

Что я могу сказать: ССЗБ.
В разі, якщо між Укрпоштою та компанією, що надає комунальні послуги не укладено договір, плата за прийом платежів складе:
до 400 грн включно – 1,5 %, або не менше 3 грн;
понад 400 грн до 1000 грн – 1%,
понад 1000 грн 0,8%.

Это если по какой-то странной причине нет желания платить через Сеть -- там комиссий вообще нет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:03

  p_a_l написав:Юристы в теме есть?
Газовая труба в моей квартире это моя собственность и отвечаю головой за нее я.
Оплатите мне пожалуйста за транзит газа в верх к моим соседям. Все.
По воде и отоплению можно заявить подобное.
Просто нас хотят развести, почему мы не можем делать подобное.

Я за него.
Документы, подтверждающие эту фантазию, предоставите?.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:31

_hunter, Вот! А со мной никто не договаривался, равно как и с другими физ лицами - по этому и негодование. Собственно Sam17a все прекрасно описал. Но при таком подходе что будет делать Гончарук если за 5 лет не выжмет 40% роста ВВП? Инфляцией нагонит? ))
himikjus
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