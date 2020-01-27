Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ

Додано: Чет 06 лют, 2020 09:00

Сколько мыслей, сколько идей... Зря вы так... У нынешней команды у власти явно проблемы с идеями, а вы им тут сколько подсказок, и про билеты и про воздух...

Относительно двух платежок... все гораздо проще, нужно просто понимать их логику, а она проста как и их уровень интеллекта.

1- газ должен подешеветь (вроде как обещали и вроде как самое массовое требование избирателей). Надо этой "собаке" в смысле избирателям хоть какую-то кость бросить, а то уже так воет, что что мешает тырить что ещё осталось.

2- реально снизить цену и не очень хочется ибо и так доходов нет и не очень можно в силу того, что МВФ следит за рыночностью цены.

3- снизить рыночную цену (своя добыча, дешевле покупать, терминал для сжиженного) - тут нужно что то делать да и придется дорогу перейти "уважаемым людям" которые в отличии от лохтората могут и на ноль умножить, причем быстро, причем реально.

4- кто главный избиратель? Какой у него уровень интеллекта? Правильно, люди которые не в состоянии отличить реальность от телесериала. Логично, что люди с таким уровнем интеллекта поведутся на развод типа "ось вам, газ подешевел", а совершить достаточно простые подсчёты и сделать логические выводы им будет сложно.

5- вешать лапшу на уши при таком раскладе будет ещё проще. Два простых аргумента (стандартные отмазки власти с начала независимости) будут работать и превратятся в новый сериал по борьбе с реальным подорожанием при "подешевевшем газе". "Подешевело, посмотрите в бумажку, мы обещали и сделали! В итоге стало дороже? Так это перегибы на местах, всех найдем, всех накажем. Уволим руководство в газовых службах (бригадиров аварийных команд в местных газовых службах) и посадим виновных коррупционеров (секретарей сельсоветов).



И увы, народ ведётся. И будет смотреть и участвовать в новом телесериале с элементами фантастики и увы боевика, который на самом деле является бизнесом по сравнительно честному отбору денег у самого населения.