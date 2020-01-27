Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 лют, 2020 21:18
Страна нелепых объяснений
Без сомнений пока будет все это кому то оплачивать.
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Додано: Сер 05 лют, 2020 23:53
Лайфхак для Зеленского и его команды зеленых технократов. Налог на воздух. Для начала для тех у кого есть дачи ... И это не тот случай, когда они стали меньше дышать))
Додано: Чет 06 лют, 2020 00:17
проблема одна если так сделает 10-20% жильцов все будет номрально, если больше то электросеть дома просто не выдержит, даже нового дома, а если учесть что мноим домам 50+ лет и там проводка еще алюминиевая ...
Додано: Чет 06 лют, 2020 08:54
ну хоть намекните.там что из каждой квартиры торчит десяток труб под разных поставщиков?или все таки одна.кто тогда стрижет за нее деньги?
Знаю про Голландію. Один "облгаз" веде облік і повідомляє постачальникам скільки газу хто спалив. А ті вже надають рахунки від свого імені.
Приклад: ви купляєте товар в інтернет-магазинах з доставкою через нову пошту, за товар гроші окремо, з а доставку окремо. Хоча товар отримуєте від нової пошти. І плата за доставку Айфона 11 і телефона за 200грн однакова
Додано: Чет 06 лют, 2020 09:00
Re: Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за
Сколько мыслей, сколько идей... Зря вы так... У нынешней команды у власти явно проблемы с идеями, а вы им тут сколько подсказок, и про билеты и про воздух...
Относительно двух платежок... все гораздо проще, нужно просто понимать их логику, а она проста как и их уровень интеллекта.
1- газ должен подешеветь (вроде как обещали и вроде как самое массовое требование избирателей). Надо этой "собаке" в смысле избирателям хоть какую-то кость бросить, а то уже так воет, что что мешает тырить что ещё осталось.
2- реально снизить цену и не очень хочется ибо и так доходов нет и не очень можно в силу того, что МВФ следит за рыночностью цены.
3- снизить рыночную цену (своя добыча, дешевле покупать, терминал для сжиженного) - тут нужно что то делать да и придется дорогу перейти "уважаемым людям" которые в отличии от лохтората могут и на ноль умножить, причем быстро, причем реально.
4- кто главный избиратель? Какой у него уровень интеллекта? Правильно, люди которые не в состоянии отличить реальность от телесериала. Логично, что люди с таким уровнем интеллекта поведутся на развод типа "ось вам, газ подешевел", а совершить достаточно простые подсчёты и сделать логические выводы им будет сложно.
5- вешать лапшу на уши при таком раскладе будет ещё проще. Два простых аргумента (стандартные отмазки власти с начала независимости) будут работать и превратятся в новый сериал по борьбе с реальным подорожанием при "подешевевшем газе". "Подешевело, посмотрите в бумажку, мы обещали и сделали! В итоге стало дороже? Так это перегибы на местах, всех найдем, всех накажем. Уволим руководство в газовых службах (бригадиров аварийных команд в местных газовых службах) и посадим виновных коррупционеров (секретарей сельсоветов).
И увы, народ ведётся. И будет смотреть и участвовать в новом телесериале с элементами фантастики и увы боевика, который на самом деле является бизнесом по сравнительно честному отбору денег у самого населения.
Додано: Чет 06 лют, 2020 10:57
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:00
Что я могу сказать: ССЗБ.
Это если по какой-то странной причине нет желания платить через Сеть -- там комиссий вообще нет.
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:03
Я за него.
Документы, подтверждающие эту фантазию, предоставите?.
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:31
_hunter, Вот! А со мной никто не договаривался, равно как и с другими физ лицами - по этому и негодование. Собственно Sam17a все прекрасно описал. Но при таком подходе что будет делать Гончарук если за 5 лет не выжмет 40% роста ВВП? Инфляцией нагонит? ))
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