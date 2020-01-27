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Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:46
himikjus написав:
_hunter, Вот! А со мной никто не договаривался
, равно как и с другими физ лицами - по этому и негодование. Собственно Sam17a все прекрасно описал. Но при таком подходе что будет делать Гончарук если за 5 лет не выжмет 40% роста ВВП
? Инфляцией нагонит? ))
Поставщик с транзитером договорились...
А это тут при чем?
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:12
_hunter, цивільний договір, коего не было
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himikjus
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Додано: Чет 06 лют, 2020 12:44
himikjus написав:
_hunter, цивільний договір, коего не было
Понятнее не стало.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 16:20
_hunter, отдельно договор или доп соглашение на транспортировку я не подписывал. По этому не обязан оплачивать некую услугу по которой нет договора.
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Додано: Чет 06 лют, 2020 16:35
himikjus написав:
_hunter, отдельно договор или доп соглашение на транспортировку я не подписывал. По этому не обязан оплачивать некую услугу по которой нет договора.
Договор присоединения для "газопостачання" на досуге советую почитать -- много интересного, похоже, узнать получится...
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