RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гончарук пояснив, чому українці
отримали дві платіжки за газ

Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:46

  himikjus написав:_hunter, Вот! А со мной никто не договаривался, равно как и с другими физ лицами - по этому и негодование. Собственно Sam17a все прекрасно описал. Но при таком подходе что будет делать Гончарук если за 5 лет не выжмет 40% роста ВВП? Инфляцией нагонит? ))

Поставщик с транзитером договорились...

А это тут при чем?
_hunter
 
Повідомлень: 1567
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:12

_hunter, цивільний договір, коего не было
himikjus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43
З нами з: 25.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:44

  himikjus написав:_hunter, цивільний договір, коего не было

Понятнее не стало.
_hunter
 
Повідомлень: 1567
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:20

_hunter, отдельно договор или доп соглашение на транспортировку я не подписывал. По этому не обязан оплачивать некую услугу по которой нет договора.
himikjus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 43
З нами з: 25.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:35

  himikjus написав:_hunter, отдельно договор или доп соглашение на транспортировку я не подписывал. По этому не обязан оплачивать некую услугу по которой нет договора.

Договор присоединения для "газопостачання" на досуге советую почитать -- много интересного, похоже, узнать получится...
_hunter
 
Повідомлень: 1567
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці цього року отримають ще 50 е-послуг мобільного...
R2 » Чет 06 лют, 2020 13:30
4 107
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 15:27
_hunter
Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт... 1 ... 5, 6, 7
R2 » Пон 27 січ, 2020 11:34
61 4807
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 22:02
warlamp
Скільки українці витрачають на харчування (дані Держстату)
R2 » Сер 05 лют, 2020 13:23
2 124
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лют, 2020 15:40
649Sasha

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.