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Гончарук пояснив, чому українці
отримали дві платіжки за газ

Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 11:46

  himikjus написав:_hunter, Вот! А со мной никто не договаривался, равно как и с другими физ лицами - по этому и негодование. Собственно Sam17a все прекрасно описал. Но при таком подходе что будет делать Гончарук если за 5 лет не выжмет 40% роста ВВП? Инфляцией нагонит? ))

Поставщик с транзитером договорились...

А это тут при чем?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:12

_hunter, цивільний договір, коего не было
himikjus
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 12:44

  himikjus написав:_hunter, цивільний договір, коего не было

Понятнее не стало.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:20

_hunter, отдельно договор или доп соглашение на транспортировку я не подписывал. По этому не обязан оплачивать некую услугу по которой нет договора.
himikjus
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 16:35

  himikjus написав:_hunter, отдельно договор или доп соглашение на транспортировку я не подписывал. По этому не обязан оплачивать некую услугу по которой нет договора.

Договор присоединения для "газопостачання" на досуге советую почитать -- много интересного, похоже, узнать получится...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 лют, 2020 18:54

  himikjus написав:_hunter, Вот! А со мной никто не договаривался, равно как и с другими физ лицами - по этому и негодование. Собственно Sam17a все прекрасно описал. Но при таком подходе что будет делать Гончарук если за 5 лет не выжмет 40% роста ВВП? Инфляцией нагонит? ))

Ну, я знаю, что будет делать Гончарук через 5 лет если не выжмет 40%. Могу даже на деньги поспорить. Через 5 лет, Гончарук будет возмущаться, что ему не дали проработать 5 лет, а он сколько успел сделать и инфляцию поборол и диджитализацию начал и с немцами о ЖД договорился, но тут враги и обстоятельства не дали ему завершить начатое.
Sam17a
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:58

Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу

У мене є будинок у селі. Там ніхто не проживає. Газ опломбований,лічильника немає.Мені прийшла платіжка, що мені за кожен місяць поточного року потрібно сплачувати 250грн. за транспортуваня газу. В газовій конторі мені сказали якби ви використали хоча би 5-10 кубів газу, то ви би за транспортуваня сплачували копійки, а якщо зовсім некористувалися газом, то береться від кубометрів приміщеня, і встановлюється від потолка якась ціна. Якщо я зараз підключу лічильник, то всеодно я до кінця року буду платити 250 грн, а це десь около 3000 грн. за рік. Якщо я напишу заяву щоб мені відрізали газ, то нове підключеня буде коштувати дуже дорого. Скажіть це не дебелізм, чи я в чомусь помиляюсь.Ті хто некористуються газом набагато більше платять за транспортуваня, чим ті що користуються.
dubin270465
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:36

Транспортуваня газу

Гончарук не пояснив, чому за транспортуваня газу ті хто зовсім некористуються газом платят по повній програмі, а тіщо хто мало використовують кубів платять копійки.
dubin270465
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:49

  dubin270465 написав:У мене є будинок у селі. Там ніхто не проживає. Газ опломбований,лічильника немає.Мені прийшла платіжка, що мені за кожен місяць поточного року потрібно сплачувати 250грн. за транспортуваня газу. В газовій конторі мені сказали якби ви використали хоча би 5-10 кубів газу, то ви би за транспортуваня сплачували копійки, а якщо зовсім некористувалися газом, то береться від кубометрів приміщеня, і встановлюється від потолка якась ціна. Якщо я зараз підключу лічильник, то всеодно я до кінця року буду платити 250 грн, а це десь около 3000 грн. за рік. Якщо я напишу заяву щоб мені відрізали газ, то нове підключеня буде коштувати дуже дорого. Скажіть це не дебелізм, чи я в чомусь помиляюсь.Ті хто некористуються газом набагато більше платять за транспортуваня, чим ті що користуються.

Я тут в теме пару страниц назад писал -- напишу еще раз: еще черти-знает-когда (летом) "газовщики" писали: "если газом официально решили не пользоваться -- пломбы мало -- нужно ставить реверсную заглушку". Времени ее поставить -- было вполне достаточно.
Зачем нужно было дожидаться "клевка жаренного петуха" -- вопрос...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:58

Транспортуваня газу

То що ви тут пишете знали одиниці. Мені наоборот в газові службі сказали. Якщо в будинку ніхто непроживає, то ми вам запломбуємо і все. В настоящий момент в мене немає лічильника і стоїть бломба. Прийшов рахунок що кожен місяць потрібно платити 250 грн.
dubin270465
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