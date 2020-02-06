Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ

Поставщик с транзитером договорились...
А это тут при чем?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 лют, 2020 11:46
Поставщик с транзитером договорились...
А это тут при чем?
Додано: Чет 06 лют, 2020 12:44
Додано: Чет 06 лют, 2020 16:20
_hunter, отдельно договор или доп соглашение на транспортировку я не подписывал. По этому не обязан оплачивать некую услугу по которой нет договора.
Додано: Чет 06 лют, 2020 16:35
Додано: Чет 06 лют, 2020 18:54
Ну, я знаю, что будет делать Гончарук через 5 лет если не выжмет 40%. Могу даже на деньги поспорить. Через 5 лет, Гончарук будет возмущаться, что ему не дали проработать 5 лет, а он сколько успел сделать и инфляцию поборол и диджитализацию начал и с немцами о ЖД договорился, но тут враги и обстоятельства не дали ему завершить начатое.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 10:58
Роз'яснення щодо нової платіжки за розподіл газу
У мене є будинок у селі. Там ніхто не проживає. Газ опломбований,лічильника немає.Мені прийшла платіжка, що мені за кожен місяць поточного року потрібно сплачувати 250грн. за транспортуваня газу. В газовій конторі мені сказали якби ви використали хоча би 5-10 кубів газу, то ви би за транспортуваня сплачували копійки, а якщо зовсім некористувалися газом, то береться від кубометрів приміщеня, і встановлюється від потолка якась ціна. Якщо я зараз підключу лічильник, то всеодно я до кінця року буду платити 250 грн, а це десь около 3000 грн. за рік. Якщо я напишу заяву щоб мені відрізали газ, то нове підключеня буде коштувати дуже дорого. Скажіть це не дебелізм, чи я в чомусь помиляюсь.Ті хто некористуються газом набагато більше платять за транспортуваня, чим ті що користуються.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:36
Транспортуваня газу
Гончарук не пояснив, чому за транспортуваня газу ті хто зовсім некористуються газом платят по повній програмі, а тіщо хто мало використовують кубів платять копійки.
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:49
Я тут в теме пару страниц назад писал -- напишу еще раз: еще черти-знает-когда (летом) "газовщики" писали: "если газом официально решили не пользоваться -- пломбы мало -- нужно ставить реверсную заглушку". Времени ее поставить -- было вполне достаточно.
Зачем нужно было дожидаться "клевка жаренного петуха" -- вопрос...
Додано: П'ят 07 лют, 2020 14:58
Транспортуваня газу
То що ви тут пишете знали одиниці. Мені наоборот в газові службі сказали. Якщо в будинку ніхто непроживає, то ми вам запломбуємо і все. В настоящий момент в мене немає лічильника і стоїть бломба. Прийшов рахунок що кожен місяць потрібно платити 250 грн.
|