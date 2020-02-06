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Гончарук пояснив, чому українці
отримали дві платіжки за газ

Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 15:09

  dubin270465 написав:То що ви тут пишете знали одиниці. Мені наоборот в газові службі сказали. Якщо в будинку ніхто непроживає, то ми вам запломбуємо і все. В настоящий момент в мене немає лічильника і стоїть бломба. Прийшов рахунок що кожен місяць потрібно платити 250 грн.

Я понятия не имею кто и что там говорил. На офсайте четко пишут:
https://104.ua/ru/gas-and-money/how-costs/id/-36842
Оператор ГРМ прекращает формировать счет за доставку газа после того, как клиент расторгнет договор на распределение (доставку) газа. После расторжения договора газифицированный объект клиента отсоединяют от газовой сети. Для этого в месте подключения объекта к газовой сети газопровод перерезают, и устанавливают на него так называемую инвентарную заглушку,

и там же чуть ниже
Таким образом, опломбирование крана в доме/квартире не является основанием для прекращения формирования счетов на доставку газа
_hunter
 
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