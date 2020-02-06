Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ
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dubin270465 написав:То що ви тут пишете знали одиниці. Мені наоборот в газові службі сказали. Якщо в будинку ніхто непроживає, то ми вам запломбуємо і все. В настоящий момент в мене немає лічильника і стоїть бломба. Прийшов рахунок що кожен місяць потрібно платити 250 грн.
Оператор ГРМ прекращает формировать счет за доставку газа после того, как клиент расторгнет договор на распределение (доставку) газа. После расторжения договора газифицированный объект клиента отсоединяют от газовой сети. Для этого в месте подключения объекта к газовой сети газопровод перерезают, и устанавливают на него так называемую инвентарную заглушку,
и там же чуть ниже
Таким образом, опломбирование крана в доме/квартире не является основанием для прекращения формирования счетов на доставку газа
Ви хоть головою думаєте що ви робити з людьми. Якщо мені обріжуть газ, і я через деякий час захочу підключитись, то мені заново прийдеться оформляти всі документи. Мені сказали в газовій конторі що це обійдеться десь в тисяч 15, якщо не більше. Коли я проводив газ, я до копійки все оплачував. Тепер знов оплачувати прийдеться.
Мені в газовій службі сказали, якщо по моїй заяві відріжуть газ, і якщо через деякий час я знову захочу підключитись, то це мені буде коштувати не менше 15 тисяч за нове підключеня. Це грабіж серед білого дня. Коли я проводив газ я все до копійочки проплатив. Що це получається якщо я повторно захочу підключитись, ніяких труб не потрібно тянути, і я за повторне підключеня заплочу не менше 15 тис.
dubin270465 написав:Ви хоть головою думаєте що ви робити з людьми. Якщо мені обріжуть газ, і я через деякий час захочу підключитись, то мені заново прийдеться оформляти всі документи. Мені сказали в газовій конторі що це обійдеться десь в тисяч 15, якщо не більше. Коли я проводив газ, я до копійки все оплачував. Тепер знов оплачувати прийдеться.
Я все понимаю -- на двух стульях сидеть ровно в два раза удобнее, чем на одном... но пришла пора что-то решать. Если газ нужен -- ставить счетчик и передавать показания. Если не нужен -- отключаться.
Ні ви не розуміете. Ви не знаєте з яким трудом ця копійка достається. Я не знаю хто ви но ці безглузді помилки ви повині випраляти. Ми не можемо всі на Коболева працювати,щоб він заробляв свої мілліони. Це не на двох стільцях. В селах багато таких хатів. Сьогодні ніхто не живе, а через 2-3 роки хтось може жити. Це газовий геноцид сільського населеня, тому що як правило в селах пустують хати. Там люди все за свої кошти роблять.
dubin270465 написав:Ні ви не розуміете. Ви не знаєте з яким трудом ця копійка достається. Я не знаю хто ви но ці безглузді помилки ви повині випраляти. Ми не можемо всі на Коболева працювати,щоб він заробляв свої мілліони. Це не на двох стільцях. В селах багато таких хатів. Сьогодні ніхто не живе, а через 2-3 роки хтось може жити. Це газовий геноцид сільського населеня, тому що як правило в селах пустують хати. Там люди все за свої кошти роблять.
Печально, но кто-то же должен содержание "труб" оплачивать. Предлагаете это делать жителям непустующих хат? -- а они точно на это согласны?..